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Haberler Manisa Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu

Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu

’nın ilçesinde yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.

Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu
İHA

08.04.2021, 23:44

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlanan 16 AIS 006 plakalı Ford marka kamyoneti fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsüne ulaşamazken merkez itfaiye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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