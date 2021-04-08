  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Yorgun mermi Eymen’i vurdu

Eymen’i vurdu

Yorgun mermi Eymen’i vurdu

8.4.2021

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde, parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Sümer Oral Caddesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda anneannesi ile birlikte oyun oynayan Eymen D'ye (6), nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti.

Başından yaralanan Eymen D'yi, anneannesinin haber vermesi üzerine, ailesi gelerek özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eymen D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yorgun mermi Eymen’i vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.