Yorgun mermi Eymen’i vurdu

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde, parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Sümer Oral Caddesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda anneannesi ile birlikte oyun oynayan Eymen D'ye (6), nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti.

Başından yaralanan Eymen D'yi, anneannesinin haber vermesi üzerine, ailesi gelerek özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eymen D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI