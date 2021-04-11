MANİSA'DA, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2007'de Delemenler Mahallesi'nde bir akrabasını öldürme suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı H.T'nin ailesinin yanına geleceği ihbarını aldı. İhbarı alan jandarma ekipleri sokağa pusu kurarak H.T'nin gelmesini bekledi. Ailesine ait eve gelen H.T jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. H.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
■ SERKAN ÖZCAN
Ailesini ziyarete gelince yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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