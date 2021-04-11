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Haberler Manisa Başkan Çelik’in arkadaşı ‘Pamuk’

Başkan Çelik’in arkadaşı ‘Pamuk’

Başkan Çelik’in arkadaşı ‘Pamuk’

11.4.2021

MANİSA'DA Şehzadeler Belediyesi binasında yaşayan 'Pamuk' isimli kedi belediyenin maskotu oldu. Toplantılara katılan, başkanın odasında ve belediyenin her yerinde rahatça dolaşan Pamuk sayesinde çalışanların performansı arttı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Pamuk geldiğinden bu yana belediye personelinin hem neşesi hem de performansı arttı. Pamuk pozitif etki sağladı. Belediyeye gelen vatandaşlarımız da burada bir kedi görmekten mutlu oluyorlar" dedi.

■ NERMİN UÇTU

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