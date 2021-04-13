Devrilen traktörün altında can verdi

MANİSA Gördes'te traktörüyle arazi yolunda seyir halindeki İ.K. (60), direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adamın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K'nin cenazesi Gördes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
■ SERKAN ÖZCAN
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