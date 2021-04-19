Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Çelik'e ait 45 SA 8249 plakalı otomobil, 2 gün önce Eskicamii Mahallesi'ndeki ikametinin önünden çalındı.
Otomobil sahibi Çelik'in şikayeti üzerine çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili sahte plaka takılı halde Beşeylül Mahallesi'nde park halinde buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç sahibine teslim edildi.
Otomobil sahibi Çelik, ikametin önünden çalınan otomobilini kısa sürede bulup, teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.
Manisa'da çalınan otomobil bu halde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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