Manisa Alaşehir'in Örnekköy Mahallesi'ndeki bağında çalışan Osman Muslu (52), traktörünün hidroliğine takılı "ızgara" veya "diskaro" olarak adlandırılan diskli tırmık aletini ayarlamaya çalışırken bir anda sıkıştı.
Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muslu'nun cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Üzüm bağında korkunç olay! Yakınları böyle toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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