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Haberler Manisa Manisa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan . ile bebeğinin, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Manisa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

25.04.2021, 19:30

Yusuf G'nin (30) kullandığı 10 BK 260 plakalı otomobil ile Ayhan K. (35) idaresindeki 45 M 8135 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı.

Kazada, sürücüler Yusuf G. ve Ayhan K. ile 45 M 8135 plakalı otomobilde sıkışan Şöhret K. (22) ve 1 yaşındaki oğlu Ramazan K. yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Şöhret K. ile bebeğinin, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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