Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, 8 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 67 personel ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Yapılan denetim sonucunda; bin 530 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 81 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs da yakalandı.





İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.