Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, 8 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 67 personel ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.
Yapılan denetim sonucunda; bin 530 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 81 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs da yakalandı.
İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.
Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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