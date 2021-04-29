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Haberler Manisa Tam kapanmada şehir içi toplu taşıma hizmeti devam edecek

Tam kapanmada şehir içi toplu taşıma hizmeti devam edecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde ’da şehir içi toplu taşıma hizmetleri devam edecek. Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlama dışında kalan vatandaşların kullanımı için belirtilen mesai saatleri içerisinde toplu taşıma hizmetinin il genelinde devam edeceği belirtildi.

Tam kapanmada şehir içi toplu taşıma hizmeti devam edecek
İHA

29.04.2021, 16:42

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde, 29 Nisan-17 Mayıs'ta tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi de belirtilen tarihlerde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan meslek gurupları için ulaşımda düzenleme yaptı.

Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlarda görev alan vatandaşlarımızın tam kapanma sürecinde, ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için ulaşımda gerekli düzenlemeyi yaptık. Yapılan düzenlemeyle birlikte il genelinde belirtilen mesai saatleri içinde toplu taşıma hizmetlerimiz il genelinde devam edecektir."

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