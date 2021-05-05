Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın desteğiyle Ahmetli ilçesi Gökkaya- Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde gerçekleşen kaçak kazıların soruşturması sonrası harekete geçildi.
Manisa ve ilçeleri Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bugün saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheliye ait toplam 9 ev, 4 iş yeri ve 1 otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramalar sonrasında, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sikke, 4 dinamit lokumu, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 4 CD, 2 kamera kaseti, 10 SİM kartı, 1 akıllı kol saati, 3 USB bellek ve 9 android cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonla kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. El konulan dinamit lokumunun Manisa İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edileceği kaydedildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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