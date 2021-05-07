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Haberler Manisa Alaşehir Çayı’nın rengi siyaha döndü

’nın rengi siyaha döndü

Alaşehir Çayı’nın rengi siyaha döndü

7.5.2021

GEDİZ Ovası'nı besleyen nehir ile birleşen Alaşehir Çayı'ndaki kirlilik tepki çekiyor. Çayın siyaha dönen renginin işletmelerin atıklarını usulsüz çaya bırakmasından kaynaklandığı düşünülürken, Alaşehir Çayı'ndan kötü kokular da yükseliyor.

LEŞ GİBİ KOKUYOR
Çaydaki kirliliğe önlem alınmasını isteyen bölge halkı suyun tarımsal amaçlı kullanıldığını da belirtiyor. Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Alaşehir Çayı'ndaki kirliliğin Salihli'de en yüksek seviyeye çıktığını anlattı. Kilimcigöldelioğlu, "Alaşehir Çayı zift gibi akıyor. Çok kirli durumda. En kötü tarafı 5-6 kilometre sonra Gediz Nehri ile birleşiyor ve Gediz Nehri'ndeki kirliliği artırıyor. Bu durumda Körfez de kirlenmiş oluyor. Bu su tarımda hiçbir şekilde kullanılamaz. Yanında kokusundan bile duramıyorsunuz. Leş gibi kokuyor" dedi.

NERMİN UÇTU

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