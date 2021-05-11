Huriye’nin minik kalbi bir sene dayanabildi

MANİSA Kula'da 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybeden 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş, 1 yıldır Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Manisa'ya bağlı Kula ilçesi, Kavacık mevkiinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosiklet üzerindeki Şerif Süleyman Ağırbaş (33), eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) yola savruldu.

SAVAŞI KAYBETTİ

Korkunç kazada genç çift olay yerinde ölürken, çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar. Ancak 6 yaşındaki Ramazan'ın, Manisa'daki özel bir hastanede verdiği yaşam mücadelesi 3 gün sürdü. Anne, baba ve ağabeyini kaybeden minik Huriye Nisa Ağırbaş ise o kara gününden bu yana Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyordu. Birkaç kez ameliyat edilen, ardından yoğun bakıma alınan minik Huriye, önceki akşam tüm çabalara rağmen solunum yetmezliğine yenik düştü. 3 yaşında, minik bedeniyle 1 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Huriye'nin vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu.

■ BATUHAN ULU