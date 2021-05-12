İdlib’de roketli saldırı: 1 teğmen şehit, 4 yaralı

SURİYE İdlib Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK'nın ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp (30) şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Şehit Teğmen Alp'in Manisa Akhisar Muştullar Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı.

Anne Gülten Alp acı haberle göz yaşlarına boğulurken, baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti. 4 yıllık evli olan Alp'in 2 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi.

Memleketine getirilen şehit Alp, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

■ NERMİN UÇTU