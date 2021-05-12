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Haberler Manisa İdlib’de roketli saldırı: 1 teğmen şehit, 4 yaralı

’de roketli saldırı: 1 teğmen şehit, 4 yaralı

İdlib’de roketli saldırı: 1 teğmen şehit, 4 yaralı

12.5.2021

SURİYE İdlib Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK'nın ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp (30) şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Şehit Teğmen Alp'in Manisa Akhisar Muştullar Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı.

Anne Gülten Alp acı haberle göz yaşlarına boğulurken, baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti. 4 yıllık evli olan Alp'in 2 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi.

Memleketine getirilen şehit Alp, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

■ NERMİN UÇTU

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