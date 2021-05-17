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Haberler Manisa Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu! Bir gencin ise cansız bedenine ulaşıldı

Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu! Bir gencin ise cansız bedenine ulaşıldı

'nın ilçesindeki Afşar Barajına gezintiye giden iki arkadaştan biri dengesini kaybederek baraj suyuna düştü. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları sonrası 16 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu! Bir gencin ise cansız bedenine ulaşıldı
İHA

17.05.2021, 08:45

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait baraja giden Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarında oturdu.

Bu sırada dengesini kaybeden Mehmet Çömlekçi baraj sularına düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından gece saatlerine kadar yürütülen çalışmalar sonrası 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi'nin cansız bedeni bulundu. Çömlekçi'nin cenazesi sudan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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