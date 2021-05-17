Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu! Bir gencin ise cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait baraja giden Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarında oturdu.

Bu sırada dengesini kaybeden Mehmet Çömlekçi baraj sularına düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından gece saatlerine kadar yürütülen çalışmalar sonrası 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi'nin cansız bedeni bulundu. Çömlekçi'nin cenazesi sudan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.