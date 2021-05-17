Gediz Ovası’ndaki kuraklık minareyi ortaya çıkardı

Manisa'nın Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan ve Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Barajı'nda, su seviyesinin düşmesiyle baraj altında kalan eski yerleşim yerlerine ait yapılar ortaya çıkmaya başladı. 1926 yılında yapılan camiye ait minare de kuraklıkla birlikte yıllar sonra ne bir şekilde görünür oldu.



SON YILLARDA HAVZADA SU SIKINTISI VAR

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar minarenin sadece kubbe kısmı su üzerinde görülüyorken, şimdilerde kuraklık nedeniyle yürüyerek minarenin yanına gidilebiliyor. Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu da, bölgedeki kuraklığın gözler önüne serildiğini söyledi. Kilimcigöldelioğlu, "Gediz havzasında son yıllarda su sıkıntısı çekiliyor.

Su hayattır, suyun çok iyi değerlendirilmesi ve kıymetinin bilinmesi lazım" diye konuştu. Öte yandan yaşanan kuraklık sonrası suların çekilmesinin, bölgede balık üretimini de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

NERMİN UÇTU