“Bu oda benim" diyen kardeşini öldürdü

MANİSA Turgutlu'da inşaatı yeni biten evde iki kardeş arasında oda seçimi nedeniyle çıkan kavgada ağabey Murat Çakmakçı (33), av tüfeğiyle kardeşi Yunus Çakmakçı'yı (25) vurdu. Talihsiz genç hastanede öldü. Olay, saat 00.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Çiler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı arasında, inşaatı tamamlanan kendilerine ait yeni evlerinde oda seçimi nedeniyle kavga çıktı.

KARDEŞİNİN "Bu oda benim olsun" lafına sinirlenen öfkeli ağabey deliye döndü. Duvarda asılı bulunan tüfeği alan Murat Çakmakçı, Yunus Çakmakçı'ya peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Silah sesini duyarak dışarı çıkan yakınları ile Murat Çakmakçı arasında arbede yaşandı, Çakmakçı darbedilerek yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

ÇEVREDEKİ vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Çakmakçı, kurtarılamadı. Darbedilen Murat Çakmakçı ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yunus Çakmakçı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.



SERKAN ÖZCAN