Gençlerin 3’ü intihar etmiş biri uyuşturucu kurbanı

Manisa Ahmetli'de yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda gençlerden Ümit Zangal'ın (20) kullandığı uyuşturucu maddeden yaşamını yitirdiği, Muharrem Zengin (22), Serkan Zangal (23) ile Neşet Dalgın'ın (24) ise av tüfeğiyle intihar ettikleri belirtildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ortada suç ve suçlu bulunmadığı belirtilen raporun ardında 4 gencin ölümüyle ilgili 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi.

LİSE ARKADAŞI ÇIKTILAR

Kestelli, Bintepeler Akçeşme mevkiinde, 31 Ocak 17.00'de silah sesleri duyan vatandaşlar, jandarmaya durumu bildirdi. Bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin cesetlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin, kuaför Neşet Dalgın, elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi.

VEDA VİDEOSU ÇEKMİŞLER

Ümit Zangal'ın üzerinde saçma yarası bulunmadığı, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği saptandı. Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı.

Tüfeğin Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğu ve ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Gençlerden Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın ise ölmeden önce çektikleri 'veda videosu' ortaya çıktı.

BİTİŞİK ATIŞLA ÖLMÜŞLER

RAPORDA, ilk ölen Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu maddelere rastlandı. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ile Neşet Dalgın'ın bitişik atış sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. 4 gencin başkaca bir kimseyle irtibat kurmadıkları ve başka şüpheliye rastlanmadığı, Ümit Zangal'ın uyuşturucu madde kullanması sonucu yaşamanı yitirdiği, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı ifade edildi.

SERKAN ÖZCAN