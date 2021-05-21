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Kıraathaneye dönüştürülen metruk binaya kumar baskını

’nın ilçesinde polis ekipleri tarafından, kıraathane şeklinde dizayn edilip kumar oynatılan metruk binaya yapılan baskında, 13 kişiye ceza kesildi.

Kıraathaneye dönüştürülen metruk binaya kumar baskını

21.05.2021, 14:01

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Cami Mahallesi'nde metruk bir binanın, kıraathane şeklinde dizayn edilip, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, metruk binaya baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan H.C. (62), Ü.A. (48), İ.K. (43), B.A.(41), Ö.E. (42), K.K. (43), A.A. (56), Ü.K. (58), D.U. (45), M.K. (46), B.U. (42), M.K. (53) ile ikamet sahibi V.D.'yı (41) yakaladı. Yapılan aramada ise 2 deste iskambil kağıdı, 27 adet plastik pul, 3 adet yaz-boz ve 450 lira para ele geçirildi.

Kumar oynayan 12 kişi hakkında kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından idari işlem yapıldı. İkamet sahibi V.D. hakkında, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma tahkikata başlandığı öğrenilirken, kumar oynanan ev mühürlendi.

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