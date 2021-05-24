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Haberler Manisa Manisa Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Helenistik dönemde yapılan ve günümüze kadar sadece birkaç suru ayakta kalabilen Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Manisa Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

24.5.2021

Manisa Spil Dağı eteklerinin kuzey yamacında bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen Manisa Kalesi'nin günümüze kadar ulaşabilen kalıntıları da her geçen gün yok oluyor.

Yıllarca ihmal edilen ve özellikle define avcıları ile günübirlik piknikçilerin tahrip ettiği kalenin kalıntıları zamana direniyor. Kalenin tarihi ve günümüze kadar gelen süreci anlatan arkeolog Sadık Cangel, özellikle kalenin ayakta kalan kısımlarının koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. Cangel, "Burayı restorasyondan geçirmek çok maliyet gerektirir ama en azından ayakta kalan kısımları koruma altına alınabilir" şeklinde konuştu.

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