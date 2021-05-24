Manisa Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Manisa Spil Dağı eteklerinin kuzey yamacında bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen Manisa Kalesi'nin günümüze kadar ulaşabilen kalıntıları da her geçen gün yok oluyor.



Yıllarca ihmal edilen ve özellikle define avcıları ile günübirlik piknikçilerin tahrip ettiği kalenin kalıntıları zamana direniyor. Kalenin tarihi ve günümüze kadar gelen süreci anlatan arkeolog Sadık Cangel, özellikle kalenin ayakta kalan kısımlarının koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. Cangel, "Burayı restorasyondan geçirmek çok maliyet gerektirir ama en azından ayakta kalan kısımları koruma altına alınabilir" şeklinde konuştu.