Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma! Salonda gerginlik

Duruşmada madencilerin yakınları da söz aldı. Faciada hayatını kaybeden Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas, "Bu devran dönecek ve bunun hesabını verecekler" diye konuştu.





Yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya da "Çocuklarımız nice babasız bayramlar geçirdi. Ölenler geri gelmeyecek ama tek derdimiz, başka iş kazaları olmasın. Hepsi, bayramlarda çocuklarının elinden tutarken, biz mezarlara gidiyoruz" dedi.



Mahkeme başkanının, sanık avukatı Abdurrahman Gök'e söz vermesinin ardından salonda gerginlik yaşandı. Esasa ilişkin mütalaa hakkında konuşan Gök, "Mağdur edebiyatı yapılıyor" deyince madenci aileleri ve avukatları, tepki gösterdi.





DURUŞMA ERTELENDİ

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına ve reddi hakim talebine yapılacak itirazın sonucunu beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi söz alan madenci ailelerin avukatlarından Melike Polat, sanık Can Gürkan'ın ekrana sırtı dönük şekilde oturmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, teknik arıza nedeniyle Gürkan'ın sırtı dönük oturduğunu belirtti.





BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİLDİ



Avukat Polat, sanık Haluk Evinç'in beyanları ve tanıkların ifadelerinden havalandırmayı ters çevirdiğini kabul ettiğine dikkati çekip, bu şekilde kaç kişinin ölümüne neden olduğuna yönelik bilirkişi raporu istediklerini söyledi.



AVUKATLARIN TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Madencilerin avukatlarından Can Atalay ise bir gazetecinin köşe yazısında bazı bürokratların bu dava için araya girdiğini yazdığını belirtip, "Bu yazı yokmuş gibi mi yapacağız? Bu dava, Türkiye işçi sınıfının hak davasıdır" dedi.



Mahkeme heyeti, avukatların Evinç için bilirkişi raporu alınması ve gazetede çıkan iddiaların araştırılması konusundaki kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti.



MADENCİ AİLELERİNİN AVUKATLARINDAN 'REDDİ HAKİM' TALEBİ



Bunun üzerine söz alan Avukat Nergis Tuğba Aslan, reddi hakim talebinde bulundu. Aslan, "Mahkeme başkanı ve 2 üyeyi reddediyoruz. Savcının mütalaası da evlere şenlik. Zaten bozma kararını bire bir kopyalamış. 2 üye sadece sayıyı tamamlamak için orada oturuyor. Haluk Evinç, daha fazla insanın ölümünden ve yaralanmasından sorumludur. Havalandırmanın ters çevrilmesi sebebiyle 23 kişi ölmüş, 100'den fazla işçi de yaralanmıştır. Bunların faillerini araştırmayacak mıyız? Bir gazeteci, Soma davasında araya bürokratların girdiğini iddia ediyor. Eğer bunu değerlendirmiyorsanız bu sizi adaletli olmadığınızı gösterir. Verdiğiniz kararlarla dosyayı hızla ve haziran ayındaki atamalardan önce karara çıkarmaya çalıştığınızın farkındayız. Herkes burada ancak sanıklar yok. Sanıksız yargılama yapıyorsunuz" diye konuştu.