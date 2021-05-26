Selendi Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 16.00 sıralarında devriye esnasında Köprübaşı ilçesine bağlı Alanyolu Mahallesi'nde yol kenarında yaralı vaziyette kukumav baykuş buldu.
Yaralı baykuş Köprübaşı ilçesindeki veteriner hekime götürüldü. Baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşama geri kazandırılması amacıyla Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.
Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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