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Haberler Manisa Manisa'da kaçak kazıcılar buldu! Hemen koruma altına alındı

'da kaçak kazıcılar buldu! Hemen koruma altına alındı

'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında izinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı, dönemine ait 3 parçası ele geçirildi. Mozaikler, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Manisa'da kaçak kazıcılar buldu! Hemen koruma altına alındı
AA

28.05.2021, 13:26

Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi yakınındaki üzüm bağında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan alandaki incelemede Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 farklı motifte yer mozaikleri bulundu.

Gözaltına alınan C.M. (48), V.A. (63), H.K. ve Ö.G. (43) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mozaikler, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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