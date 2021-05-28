Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi yakınındaki üzüm bağında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan alandaki incelemede Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 farklı motifte yer mozaikleri bulundu.
Gözaltına alınan C.M. (48), V.A. (63), H.K. ve Ö.G. (43) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mozaikler, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Manisa'da kaçak kazıcılar buldu! Hemen koruma altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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