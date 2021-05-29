Korkunç kazada kan donduran görüntü! Cansız bedeni böyle asılı kaldı

Feci kaza, saat 17.30 sıralarında Kula- Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kula'dan Eşme yönüne seyir halinde olan Ali Abalı(68) idaresindeki 35 AFK 824 plakalı TIR, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen Hasan Ali Uzun idaresindeki 64 EL 285 plakalı sepetli motosiklete çarptı. TIR kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı, sepetli motosiklet sürücüsü Uzun ise motosikletin sepet kısmına fırladı.

Meydana gelen kazada TIR sürücüsü Abalı ve Uzun yaralanırken, diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sepetli motosiklet sürücüsü Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Abalı ise ambulans ile önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay yerinde yaşamını yitiren Hasan Ali Uzun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Kula-Eşme karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.