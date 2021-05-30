Manisa’da 250 dönüm ekili alan kül oldu

Alınan bilgiye göre Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiinde bulunan ekili tarım alanlarında yangın çıktı. Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı toplam 21 personel ile müdahale edildi.





Biçerdöver makinasına ait çarkların taşlara vurması sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın sonucu 8 üreticiye ait 40 dönümü arpa, 210 dönümü buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.



Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı