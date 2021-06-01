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Haberler Manisa Saruhanlı’yı sağanak yağış vurdu

’yı sağanak yağış vurdu

Saruhanlı’yı sağanak yağış vurdu

1.6.2021

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu. İlçede aralıklarla şiddetini artıran yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Büyükbelen mahallesinde bazı ev ve işyerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Saruhanlı ilçesi Büyükbelen mahallesinde şiddetli yağış sonrasında ev ve işyerlerini su basmasının yanı sıra sokaklarda da hasarlar oluştu. Ekipler, Büyükbelenlilerin yardımına koşarken, Saruhanlı İlçe Belediye Başkanı Zeki Bilgin de sel baskınının ardından bölgede incelemede bulundu.

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