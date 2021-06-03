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Haberler Manisa Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

'nın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile kızı R.E (16), 112 Acil Servis ekiplerince Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA

03.06.2021, 22:27

O.E (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yukarıbozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün eşi Emine E'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile kızı R.E (16), 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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