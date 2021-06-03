O.E (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yukarıbozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün eşi Emine E'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile kızı R.E (16), 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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