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Haberler Manisa Manisa’da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

’da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

’nın ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan aramalarda toplam 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Manisa’da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
İHA

05.06.2021, 16:23

Manisa genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, 3-4 Haziran tarihlerinde Turgutlu ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan operasyonda, 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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