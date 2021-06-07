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Haberler Manisa İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

’nın ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

07.06.2021, 19:57

Olay, Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. İsa Yılmaz'ın işyeri yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. İsa Yılmaz, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 acil ekipleri ağır yaralı İsa Yılmaz'ı, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesine kaldırdı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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