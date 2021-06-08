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Haberler Manisa Motosikletteki çift kazada can verdi

Motosikletteki çift kazada can verdi

Motosikletteki çift kazada can verdi

8.6.2021

MANİSA'NIN Soma ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet K. (69) ve eşi Arife K. (68) hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Soma-Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki motosiklet, M.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN

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