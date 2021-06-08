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Haberler Manisa Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

8.6.2021

Cihan Türkmenoğlu (47) yönetimindeki sivil polis aracı, karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda bulunan bekçi ve görevliler, 155'e ihbarda bulunurken, kazazedelere yardıma koştu.

Cihan Türkmenoğlu

Yanan otomobile ilk müdahaleyi istasyon görevlileri yangın tüpleri ile yaptı. Kısa süre sonra kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye görevlileri Türkmenoğlu ile Işık'ı, sıkıştıkları yerden çıkardı. Görev başındaki polis memuru Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da yaşamını yitirdi.

■ SUAT SALGIN

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