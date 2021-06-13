  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'ya sağanak yağış uyarısı

'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, için 14 Haziran Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Manisa'ya sağanak yağış uyarısı
İHA

13.06.2021, 17:20

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Manisa'nın kuzey ve doğu ilçelerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gördes, Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yarın (14.06.2021 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (20- 50 kg/m2) olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'ya sağanak yağış uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.