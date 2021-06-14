  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa ‘Yaman’ ve ‘Cesur’a birer yuva aranıyor

‘Yaman’ ve ‘Cesur’a birer yuva aranıyor

‘Yaman’ ve ‘Cesur’a birer yuva aranıyor

14.6.2021

MANİSA'DA farklı zamanlarda, farklı nedenlerden dolayı felç olan 2 sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde sağlıklarına kavuştu. Hayvan bakım ve tedavi merkezi görevlileri bir firmanın iş birliğiyle felçli 2 köpek için ortopedik yürüteç tasarladı. 'Yaman' ve 'Cesur' ismi verilen köpekler, sahiplendirilmeyi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi veteriner hekimi Mehmet Bayram, "Vatandaşlarımızdan bu hayvanlarımıza birer yuva vermelerini rica ediyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Yaman’ ve ‘Cesur’a birer yuva aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.