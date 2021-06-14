‘Yaman’ ve ‘Cesur’a birer yuva aranıyor

MANİSA'DA farklı zamanlarda, farklı nedenlerden dolayı felç olan 2 sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde sağlıklarına kavuştu. Hayvan bakım ve tedavi merkezi görevlileri bir firmanın iş birliğiyle felçli 2 köpek için ortopedik yürüteç tasarladı. 'Yaman' ve 'Cesur' ismi verilen köpekler, sahiplendirilmeyi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi veteriner hekimi Mehmet Bayram, "Vatandaşlarımızdan bu hayvanlarımıza birer yuva vermelerini rica ediyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK