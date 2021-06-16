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Haberler Manisa Manisa’da 197 kök kenevir ele geçirildi

’da 197 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’da 197 kök kenevir ele geçirildi

16.6.2021

MANİSA Kırkağaç ve Saruhanlı'da jandarma tarafından yapılan operasyonlarla 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kırkağaç'ta kenevir ektiği fotokapana takılan şahıs gözaltına alınırken Saruhanlı'da tarlada kenevir yetiştiren şahıs ise serbest bırakıldı.
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