Manisa’daki kaçak kazıcılara gözaltı

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Bakır Mahallesi Sarnıç mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla O.S. (52), S.S. (38) ve A.E. (39) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin yapılması için Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN