Bagajdaki zehir polise takıldı

MANİSA'DA bir otobüsü durduran polis, bagajda valizin içinde bonzai maddesi ele geçirdi. Düzenlenen operasyon kapsamında takibe alınan M.Y. ve D.A.'nın bindikleri yolcu otobüsü, Şehzadeler ilçesinde durduruldu. Özel köpekler Kiraz ve Carlos'un da eşlik ettiği aramada, zanlıların valizinde 10 kilo 500 gram bonzai maddesi bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI