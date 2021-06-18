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Otomobil tutkusu 24 yaşındaki 'yı taksici yaptı

'nın ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Pekuslu, otomobillere olan tutkusu sebebiyle taksicilik yapmaya başladı. Taksinin direksiyonunda genç kızı gören müşteriler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Otomobil tutkusu 24 yaşındaki Seda'yı taksici yaptı
İHA

18.06.2021, 16:15

Turgutlu'da ikamet eden 24 yaşındaki Seda Pekuslu, çocuk yaşlarından itibaren otomobillere olan ilgisi sebebiyle ailesinin de mesleği olan taksiciliğe merak sardı.

İş hayatının her alanında kadınların da yer alması gerektiğini düşünerek, taksicilik yapmaya başlayan Pekuslu, "Uzun süredir zaten otomobil kullanıyordum. Otomobil kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini de yapabileceğimi düşündüm. Ailemde de bu mesleği yapanlar var, kendi işimin patronu oldum" dedi.

İlk başlarda zorluk yaşansa da daha sonraları olumlu tepkiler aldığını belirten Seda Pekuslu, "Yolcularımız ilk başlarda olayı biraz yadırgadı, ailemde 'acaba yapabilir misin?' dedi ama ben kendime güveniyordum. Kadınlar her alanda olmalıdır. Çünkü kadının elinin değdiği her iş güzelleşir, siz kadınlara güvenmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

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