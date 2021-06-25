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Haberler Manisa Önce önündeki araca sonra duran TIR’a çarptı

Önce önündeki araca sonra duran TIR’a çarptı

Önce önündeki araca sonra duran TIR’a çarptı

25.6.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde bir otomobilin önce seyir halindeki araca, daha sonra arıza nedeniyle park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Behzat E ile yolcular Mahmut E., Resul E., Binnur E. ve Kadriye E. olay sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahmut E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI

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