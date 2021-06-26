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Haberler Manisa Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

'da baraj gölünde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

'nın ilçesinde erkek arkadaşı ile göletine girdikten sonra suda kaybolan Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Serpil Dayan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Serpil Dayan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı Halil Ç. gözaltına alındı.

Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

26.06.2021, 08:37

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baraj gölünde dün kaybolan kadın ölü olarak bulundu.

Afşar Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan Serpil Dayan'ı (33) arama çalışmalarına İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli Kurbağa Adamlar ve AFAD ekipleri katıldı.

Baraj gölünde yapılan yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Kurbağa Adamlar, Dayan'ın cansız bedenine ulaştı.

Olay yerine gelen Dayan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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OLAY

Serpil Dayan, erkek arkadaşı Halil Çetin (35) ile dün Afşar Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gitmiş, bir süre sonra suya girmesinin ardından çırpınmaya başlamıştı.

Erkek arkadaşı çırpınan Dayan'ı kurtarmak için müdahale etmiş ancak başarılı olamamıştı. Çetin'in durumu bildirmesi üzerine gölde arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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