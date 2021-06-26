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Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkek arkadaşı ile Avşar Barajı göletine girdikten sonra suda kaybolan Serpil Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesi'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Serpil Dayan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Serpil Dayan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı Halil Ç. gözaltına alındı.

26.06.2021, 08:37