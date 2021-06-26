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Haberler Manisa Öğrencinin imdadına polis yetişti! Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenci polis sayesinde sınava yetişti

Öğrencinin imdadına polis yetişti! Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenci polis sayesinde sınava yetişti

’nın ilçesinde polis, 'nın () ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) kimliğinde fotoğrafı bulunmaması nedeniyle alınamayacağını öğrendiği öğrenciye, sınava girebilmesi için destek sundu.

Öğrencinin imdadına polis yetişti! Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenci polis sayesinde sınava yetişti
İHA

26.06.2021, 16:44

Alınan bilgiye göre, YKS'ye girmek için Fahriye Hanım İlköğretim Okuluna gelen Melike Toprak, nüfus cüzdanında fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınamayacağını, yeni bir kimlik çıkarması gerektiğini öğrendi.

Aldığı yanıtla büyük üzüntü duyan genç kızın durumunu fark eden polis ekipleri, Toprak'ın geçici nüfus cüzdanı çıkarılabilmesi için Asayiş ekibi görevlendirdi. Polis aracına bindirilen Toprak, öncelikle fotoğraf çektirilip, daha sonra İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürüldü. Geçici kimlik belgesi alınan Toprak, sınavın başlamasına dakikalar kala Fahriye Hanım İlköğretim Okuluna getirilip, geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.



Melike Toprak, sınava yetişebilmesi için büyük çaba sarf eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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