Nişanlısının gözleri önünde suda boğuldu

MANİSA Alaşehir'de yaşayan Halil Çetin, nişanlısı Serpil Dayan ile Avşar Barajı'na piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan ikili, saat 17.00 sıralarında serinlemek için baraj gölüne girdi. Kıyıdan biraz uzaklaşmalarının ardından Serpil Dayan birden suya batıp çıkmaya başladı.

Bu esnada genç kadın nişanlısına "İyi yüzme bilmiyorum. Beni kurtar boğuluyorum" diyerek yardım istedi.

Çetin kız arkadaşını kurtarmaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Kendini kıyıya atan Çetin, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni sudan çıkarıldı.