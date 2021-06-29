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Haberler Manisa Manisa'da yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni detaylar! Çocuğunu görmek için oradaymış

'da yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni detaylar! Çocuğunu görmek için oradaymış

’nın ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ö. (34), 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Kafede bulunan erkek müşteriler yaşananları izlerken, şiddete engel olmaya çalışan 2 kadın da E.Ç.'nin saldırısına uğradı. 3 kadının darbedildiği dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Eşine saldıran adamın, çocuğunu görmek üzere kafede buluştukları ortaya çıktı.

Manisa'da yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni detaylar! Çocuğunu görmek için oradaymış
İHA

29.06.2021, 13:36 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 13:38

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kafede eşi T.Ç.'nin saldırısına uğrayan İ.Ç., olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İ.Ç.'nin T.Ç.'den boşanma aşamasında olduğu ve davalarının devam ettiği öğrenildi. O gün kafede maden işçisi T.Ç. ile 4 aylık çocuklarını göstermek üzere buluştuğu öğrenilen İ.Ç.'nin olayın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.



Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan T.Ç.'nin emniyetteki sorgusuna devam edildiği, buradan da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kafede eski eşine saldırdı! Kadınlar müdahale edip kurtardı

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