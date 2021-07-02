  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa 665 yıllık Manisa Ulu Camii ibadete hazırlanıyor

665 yıllık ibadete hazırlanıyor

665 yıllık Manisa Ulu Camii ibadete hazırlanıyor

2.7.2021

SARUHANOĞULLARI Beyliği'nin en önemli yapılarından, 665 yıllık Manisa Ulu Camii'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2018'de başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, çalışmaları yıl sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını söyledi. Camide incelemelerde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, camiyi bu yılın sonunda yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

665 yıllık Manisa Ulu Camii ibadete hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.