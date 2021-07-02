665 yıllık Manisa Ulu Camii ibadete hazırlanıyor

SARUHANOĞULLARI Beyliği'nin en önemli yapılarından, 665 yıllık Manisa Ulu Camii'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2018'de başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, çalışmaları yıl sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını söyledi. Camide incelemelerde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, camiyi bu yılın sonunda yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyledi.
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