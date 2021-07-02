7 yaşındaki Ziya, Motokros Şampiyonası’na hazırlanıyor

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ziya Alp Taşlıdağ, ağabeyi 25 yaşındaki Saltuğ Taşlıdağ ile birlikte Türkiye Motokros Şampiyonası'nda Bodrum'u temsil edecek. Bir yıldan beri motosiklete bindiğini ve antrenmanlar yaptığını söyleyen Ziya Alp Taşlıdağ, "Hedefim birinci olmak, kupa almak" dedi.

■ TUBA AYHAN