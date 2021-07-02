MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ziya Alp Taşlıdağ, ağabeyi 25 yaşındaki Saltuğ Taşlıdağ ile birlikte Türkiye Motokros Şampiyonası'nda Bodrum'u temsil edecek. Bir yıldan beri motosiklete bindiğini ve antrenmanlar yaptığını söyleyen Ziya Alp Taşlıdağ, "Hedefim birinci olmak, kupa almak" dedi.
■ TUBA AYHAN
7 yaşındaki Ziya, Motokros Şampiyonası’na hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.