Boğazını kestiği eşine aşk mektubu gönderdi

Manisa'da, boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ın (31) boğazını çocuklarının gözü önünde falçatayla kesen Mikail Oymak (32) hakim karşısına çıktı. Oymak'ın, 3 gün önce boğazını kestiği eşine hapishaneden aşk mektupları gönderdiği ortaya çıktı. Ölümden dönen Esra Oymak, "Bana zarar verdiği yetmiyor gibi, şimdi aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin, cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

ANNE BABASI KURTARDI

Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen 20 Kasım günü, iddiaya göre gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde genç kadının boğazını falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Oymak, tesadüfen eve gelen anne-babası tarafından, pencereden çıkarılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen talihsiz kadının boğazına 15 dikiş atıldı. Mikail Oymak ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konuldu ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ÇIKARSA BANA ZARAR VERİR

Esra Oymak ise "İnşallah yaptığını çekecektir. Bana cezaevinden aşk mektupları gönderiyor. Mektuplardan psikolojisinin iyi olmadığı anlaşılıyor. Bana, çocuklarıma ve aileme zarar vermesinden korkuyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Boşanmak istediğimde seni öldürürüm diye tehdit etti" diye konuştu. Mahkeme telefon görüşme kayıtlarının incelenmesi için davayı 14 Eylül'e erteledi.

BENİ KURTAR DİYE BAĞIRDI

DÜNKÜ duruşmaya Esra Oymak ve akrabaları katılırken, Mikail Oymak ise Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Anne Cemile Ateş, "Kızım aradı, 'Mikail yine işe gitmiyor. Ben boşanmak istiyorum' dedi. Onlara giderken sokak başında kızımın 'anne beni kurtar' diye bağırdığını duydum. Kocası kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Müdahale edince bıraktı ve onu pencereden çıkardım" diye ifade verdi.

NERMİN UÇTU