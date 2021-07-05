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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Motosikletli metrelerce havalandı

'da feci kaza! Motosikletli metrelerce havalandı

'nın ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havada savrulurken yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

05.07.2021, 23:27

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. idaresindeki 45 F 5458 plakalı kamyonet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhan G. idaresindeki 45 AEZ 335 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ferhan G. metrelerce havalanarak yol kenarında park halindeki aracın altına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altına giren motosiklet sürücüsü Ferhan G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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