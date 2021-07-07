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Haberler Manisa Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti

'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti

’nın ilçesinde, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü (44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
DHA

07.07.2021, 09:25

Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Kerim Kabak (44) yönetimindeki 35 NGY 87 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ile yan yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplanarak yönlendirme levhasına çarptı.

Sürücü Kabak, sıkıştığı kamyonda çıkan yangında, şoför kabininde yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri yangını söndürürken, ekipler sürücü Kabak'ın cansız bedenini çıkardı.

Kazanın şiddetiyle yön levhaları devrilirken, kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde meydana gelebilecek herhangi bir patlamaya karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Savcının incelemesinin ardından Kerim Kabak'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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