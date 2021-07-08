MANISA Turgutlu'da, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Kabak (44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri yangını söndürdükten sonra sürücü Kabak'ın cansız bedenini çıkardı. Kazanın şiddetiyle yön levhaları devrilirken, kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İLKER UYAR
İLKER UYAR
Kamyon sürücüsü feci şekilde yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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