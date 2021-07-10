Dönüş yolunda ölüm

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kontrolden çıkıp taklalar atarak, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Bağımsız- Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) ile sendika üyesi Ali Faik İnter (35) hayatını kaybetti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve sendika üyesi Ali Faik İnter, Manisa'nın Soma ilçesindeki özel kömür ocağından 15 yıldır tazminatını alamayan maden işçileri için 4 Temmuz'da gittikleri Ankara'dan dönmek üzere önceki gece yola çıktı. Ali Faik İnter yönetimindeki 45 YC 0299 plakalı hafif ticari araç, dün saat 04.00 sıralarında, Akhisar- Kırkağaç yolu Bakır Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak taklalar attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ali Faik İnter ile Tahir Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İnter ve Çetin'in cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Serkan ÖZCAN