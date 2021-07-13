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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 ev ve 1 iş yerine baskın düzenlenirken 18 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
İHA

13.07.2021, 18:12

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Soma ilçe genelinde yapılan istihbarat çalışmaları sonrası harekete geçen ekipler 22 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 81 gram esrar, 1,4 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 13 kök Hint keneviri, 2 gram Hint keneviri, 34 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 19 adet kartuş, 1 adet tabanca sürgüsü ve şarjörü, 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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